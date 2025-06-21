Akhisar'ın yeni belediye başkanı Ekrem Kayserili oldu

Akhisar Belediye Meclisi, Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak vefat etmesi sonrası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Besim Dutlulu’nun halefini belirledi.

Akhisar Belediyesi Meclisi, Meclis Başkan Vekili Kayhan Kuralay başkanlığında olağanüstü gündemle toplandı.

CHP Meclis Grup Başkanvekili Lütfi Akdağ adaylarının Meclis Üyesi Ekrem Kayserili olduğunu açıkladı.

DİĞER PARTİLER ADAY ÇIKARMADI

Mecliste grubu bulunan diğer partiler aday çıkarmadı.

30 meclis üyesinden tamamının katıldığı ve gizli oylamayla yapılan seçimde 25 oy alan Ekrem Kayserili, Akhisar Belediye Başkanlığına seçildi.

Konuşmasına, vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başlayan Kayserili ortak akıl, istişare ve dayanışma ile çalışacağını söyledi.

Meclis toplantısına, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı.