Akıl almaz kaza durdurmaya çalıştığı aracı ona çarptı. 4 metre yükseklikten düştü

Sürücü çarpmanın etkisiyle 4 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazayı görenler yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerin itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince düştüğü noktadan çıkarılan talihsiz adam olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Selçuk Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.