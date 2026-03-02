Akıl almaz kaza durdurmaya çalıştığı aracı ona çarptı. 4 metre yükseklikten düştü
02.03.2026 11:29
Son Güncelleme: 02.03.2026 11:40
İstanbul'da harfiyat kamyonunu durdurmaya çalışan sürücü, aracının kendine çarpması sonucunda 4 metre yükseklikten düştü. Talihsiz sürücü hayatını kaybetti.
İstanbul Kağıthane'de sürücü harfiyat kamyonunun el frenini çekmeyi unuttu. Aracın rampadan kaydığını gören sürücü, neye uğradığını şaşırdı ve aracı eliyle durdurmaya çalıştı. Sürücü aracı durdurmaya çalışırken beklenmeyen oldu. Araç elektrik direğine, yol kenarındaki demir korkuluklara ve sürücüye çarptı.
Sürücü aracın çarpmasıyla dört metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.
Sürücü çarpmanın etkisiyle 4 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazayı görenler yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerin itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince düştüğü noktadan çıkarılan talihsiz adam olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Selçuk Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.