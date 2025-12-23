Akıl sağlığı tahliyesi zorlaşıyor. Müebbette 1 yıl, 10 yıl üstü cezada 6 ay hastane şartı geliyor

Akıl sağlığı yerinde olmadığı tespit edilen suçlulara uygulanan güvenlik tedbiri değişiyor. Verilen cezaya göre en az 6 ay ya da 1 yıl akıl hastanesinde kalma şartı getiriliyor.

AMAÇ, REHABİLİTE OLMADAN TOPLUMSAL HAYATA KARIŞMAYI ÖNLEMEK

11. Yargı Paketi'nde yer alan düzenlemeyle, tedavi süreci tamamlanmayan kişilerin toplum hayatına erken ve kontrolsüz dönüşünü önlemek amaçlanıyor.

Türk Ceza Kanunu 57. maddesine göre akıl sağlığı yerinde olmayan kişilere hapis cezası değil, güvenlik tedbir kararı uygulanıyor.

Değişiklikle bu kapsamdakiler yalnızca kısa süreli gözlemlenmeyecek, çok yönlü bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçirilecek.

Toplumsal hayata dönüş, somut iyileşme ve güvenlik şartları sağlandığında mümkün olacak.

Rehabilitasyon ve tedavi süreci ise ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarında en az 1, 10 yıl ve üzeri hapis cezalarındaysa 6 ay olarak belirlendi.