Akıl tutulması! 46 günde yüzde 253 getiriye nasıl inandılar?

46 GÜNDE YÜZDE 253 GETİRİ VAADİ



Olaya başka bir perspektiften bakıldığında adeta akıl tutulması yaşanıyor. Konuşulanlara göre bankacı Erzan ünlü isimlerden toplamda 44 milyon dolar topladı. Erzan'ın bu paraları 46 günde yüzde 253 getiri vaadiyle aldığı belirtiliyor.



Olayın ilginç tarafı bu noktada ortaya çıkıyor. Türkiye'de an itibariyle bu kadar kısa zamanda bu denli büyük bir getiri veren herhangi bir finansal ürün veya bir araç bulunmuyor.



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Mevcut şartlar altında yatırım yapılsaydı bu getiriye ne kadar zamanda ulaşılabileceği hesaplandı. Bilindiği üzere Türkiye'de yabancı parasını vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar Döviz Dönüşümlü TL Korumalı Vadeli Mevduat ürününü kullanıyor. Bu getiri hesabında uygulanan faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen politika faizine denk ilerliyor. Birçok özel bankada yıllık 30 faiz uygulanıyor.



Yapılan hesaplamalara göre Seçil Erzan'ın yüzde 253 getiri vaadiyle topladığı 44 milyon dolar normal piyasa şartlarıyla 5 yılda vaadedilen getiri oranına ulaşırdı.