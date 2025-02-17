Akılalmaz kaza: Park halindeki aracın üzerine çıkıp yan durdu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobil, park halindeki başka bir aracın üzerine çıkarak yan durdu. Araçta sıkışan sürücü kurtarıldı. Olayda can kaybı yaşanmadı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Adalet Caddesi'nde bir araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak yan durdu.
Olay yerine hızla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan sürücü, güvenli bir şekilde çıkarıldı.
Yan yatan araç, ekiplerin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde vinç yardımıyla yere indirildi.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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