Akılalmaz olay: Seyir halindeki aracından düşen bebeğini ezdi

Olay, Tosya’da Kastamonu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilden 1,5 yaşındaki Muhammed Y., bilinmeyen sebeple aracın kapısının açılması üzerine düştü.

Bebeğinin düştüğünü fark edemeyen sürücü, düşen bebeğini ezdi. Kazada ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Muhammed Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi yapılan Muhammed Y., ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan bebeğin yaşatılabilmesi için sağlık ekipleri seferber olurken, bebek son olarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.