Akıllara durgunluk veren olay: Hızla geldi, yayanın üzerine aracını sürdü

İstanbul Pendik’te bir kişi yaya geçidinden yolun karşısına geçmek için yola çıktı.

O sırada yolda ilerlemekte olan bir otomobil sürücüsü, yayayı görünce durmak yerine gaza basarak aracını yayanın üzerine sürdü.

KIL PAYI KURTULDU

Panikle koşarak yolun karşısına geçen yaya, üzerine gelen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

O sırada bir hafif ticari aracın ise tıpkı bir yaya gibi kaldırımdan yola girmeye çalıştığı ve yaya geçidini işgal ettiği görüldü.