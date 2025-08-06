Akıllı sokak aydınlatması geliyor: Elektrikli aracı olanlar dikkat!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı özel bir şirket, ihtiyaç duyulan enerjiye sokakta ulaşılabilmesi için "Akıllı Sokak Aydınlatması" geliştirdi.



Elektrikli aracı olanlar, akülü tekerlekli sandalye kullananlar, dışarda telefon şarjı bitenler "Akıllı Sokak Aydınlatması"na bağlanarak şarj edilebilecek.



Yenilenebilir enerjiyle çalışan cihaz, LED aydınlatmaya sahip. Üzerinde bulunan hava kalitesi ölçüm sensörüyle havanın kalitesini de takip edecek.



Bu cihazı kullananlar, üzerindeki dijital ekrandan hava durumuna, trafik yoğunluğu bilgisine ve güncel haberlere de erişebilecek.

AFETLERDE DE DEVREYE GİRECEK



Yapım aşaması yaklaşık bir yıl süren cihazda, bir afet ya da acil durum anında "Acil Durum Anons Sistemi" devreye girecek.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında mevcut durumda sadece prototipi üretilen ve test edilen cihazın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ



Elektrik Elektronik Mühendisi Tuğba Aydın Kart, enerji verimliliği ve dijitalliği amaçladıklarını dile getirdi.



"Şehir yaşamını daha etkin ve güvenilir hale getirmek istedik." diye konuşan uzman, "Elektrikli araçların çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla böyle bir ihtiyacın olduğunu fark ettik. Tabi enerhi talebi de günden güne artmakta." dedi.

