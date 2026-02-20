Akın Gürlek: Adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, "Ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz." dedi.

YARGI ÇEVRELERİ YENİDEN OLUŞTURULDU

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldığını dile getiren Gürlek, şöyle devam etti:

"İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi 'İstanbul'un mülki sınırları' olarak belirlendi. Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak kararla bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek."

Gürlek, yargı hizmetlerinin en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması, ticari güvenin artırılması için çalışmaların kesintisiz süreceğini bildirdi.