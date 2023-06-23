Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Akın Gürlek'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Akın Gürlek kimdir? Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akın Gürlek kaç yaşında ve nereli?

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de doğdu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.



Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.



Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.