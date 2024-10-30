Akın Gürlek kimdir? Başsavcı Akın Gürlek kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mevcut İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıdır.



Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.



Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.



2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.



Evli ve 1 çocuk babasıdır.