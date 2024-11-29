Akın Gürlek kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Akın Gürlek, sosyal medyada Türkiye gündemini takip eden birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Akın Gürlek kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. Mevcut İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıdır. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaparken Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararını tanımadı. Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.
Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.
2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
Evli ve 1 çocuk babasıdır.
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