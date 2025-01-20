İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'in kim olduğu, birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Hukukçu olan Akın Gürlek'in kariyeri ve daha önce hangi görevlerde bulunduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Akın Gürlek kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kaç yaşında, nereli?



AKIN GÜRLEK KİMDİR?



Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. Hukukçu olan Akın Gürlek, mevcut İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıdır.



1982 yılında Nevşehir'de doğdu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.



Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.



Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.



2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.



Evli ve 1 çocuk babasıdır.