Akın Gürlek kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in hayatı
Akın Gürlek'in kim olduğu, sosyal medyada Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşların araştırdığı ve merak ettiği isimler arasında yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanmaya başladı. Peki, Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in biyografisi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. 2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Akın Gürlek kimdir?
AKIN GÜRLEK KİMDİR?
Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. Hukukçu olan Akın Gürlek, mevcut İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıdır.
1982 yılında Nevşehir'de doğdu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.
Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.
2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
Evli ve 1 çocuk babasıdır.
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