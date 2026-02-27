Akın Gürlek'ten 81 ile başsavcılık talimatı

Adalet Bakanlığı, 81 ildeki 171 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na yasa dışı bahisle mücadele kapsamında resmi yazı gönderdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni bir süreci başlattığı bildirildi.

6 AYDA BİR ZORUNLU TOPLANTI

Cumhurbaşkanlığı’nın 31 Ekim 2025 tarihli, "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" doğrultusunda gönderilen talimatta; yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin soruşturmalarda etkinliğin artırılması, uygulamada karşılaşılan sorunların tespiti ve çözümü ile kolluk ve adli birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda her ağır ceza merkezinde, bilişim suçları alanında görevli cumhuriyet savcılarının katılımıyla emniyet ve jandarma birimleriyle birlikte en geç 6 ayda bir "Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı" yapılması talimatı verildi. İlk toplantının ise bir ay içinde gerçekleştirilmesi istendi.

PARA TRAFİĞİ MASADA

Toplantılarda özellikle dijital materyallerin incelenmesi, delil toplama süreçleri, malvarlığına el koyma ve tedbir uygulamaları, istinaf ve temyiz kararları ve kurumlar arası bilgi paylaşımı başlıklarının ele alınacağı belirtildi.

Toplantı sonuçlarının ise raporlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi de zorunlu tutuldu.

KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bakanlık kaynakları, yurt dışı merkezli bahis siteleri, kiralanan banka hesapları ve panel sistemleri üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı kapsamlı bir çalışma başlatıldığını ifade etti.

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE

Yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin NTV'de konuşan Bakan Gürlek; yasa dışı bahis, sanal kumar ve şikenin toplumun kanayan yarası olduğunu söyledi.

"BATAKLIĞI KURUTMAMIZ LAZIM"

Gürlek, şöyle devam etti:

“Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceğin bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil."

Yasa dışı bahsin birçok alanda mücadele gerektirdiğine dikkat çeken Gürlek, "Cezaların az olduğunu gördük. Bataklığı kurutmamız lazım. Yasa dışı bahis kolay para tuzağı. Futbolun temiz olması lazım. Bütün futbol maçları inceleniyor. Mahkemeler iddianameleri kabul etti, yargılama başlıyor." dedi.