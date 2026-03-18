Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e malvarlığı yanıtı: Üzerime dört taşınmaz var
18.03.2026 10:52
Son Güncelleme: 18.03.2026 11:07
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in malvarlığı iddiasını yalanladı. "Belgeler kesinlikle sahte." diyen Gürlek, "Üzerime dört taşınmaz var. Özel'e tazminat davası açacağım." ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in malvarlığı iddiasına yeni bir yanıt verdi.
CHP lideri Özgür Özel'in paylaştığı belgeler için "Belgeler kesinlikle sahte." diyen Gürlek, üzerine dört taşınmaz olduğunu söyledi.
"Diğerlerini bilmiyorum." diyen Gürlek, "ID numaraları vermiş. ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor." dedi.
"ÖZEL'İN AMACI DAVALARI PERDELEMEK"
Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası ile Antalya'da yolsuzluk suçlamasıyla devam eden davayı perdelemek istediğini söyleyen Gürlek, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e ilişkin iddiaları gündeme getirdi.
Gürlek şöyle devam etti:
"- Muhittin Böcek, 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'da bir benzinliğe uğruyor. Neden uğruyor? Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda baz istasyonu çalışmaları var.
- Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu, dosyada da var. İki noktayı perdelemek istiyor; birincisi asrın yolsuzluk davası, ikincisi de Muhittin Böcek'in kendisinin aday olması için Manisa'da para verme iddiası var.
"DÖRT TAŞINMAZIM VAR, BİRİ TUZLA'DA"
- Biz devlet memuruyuz. Sürekli olarak mal beyanında bulunmamız gerekiyor. Dört taşınmazım var, bir tanesi Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil. Bugün manevi tazminat davası açacağız."
ÖZGÜR ÖZEL'DEN MALVARLIĞI İDDİASI
CHP lideri Özel, dün bir basın toplantısı düzenleyip Adalet Bakanı Gürlek'e ait 12 taşınmaz olduğunu, dört taşınmazı sattığını, bunların değerinin ise 452 milyon lira olduğunu iddia etti.
Özel, "Kanuna göre bakan bir ay içinde mal bildiriminde bulunacaktı. Mal bildiriminde bunların hangisi var?" dedi.
Gürlek, Özel'in iddialarını yargıya taşıyacağını, manevi tazminat davası açacağını bildirdi.