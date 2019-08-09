KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, 5 ay sonra ilk kez biraraya geldi.



Birleşmiş Milletler iki liderin 3 saatlik süren gayri resmi görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada, iki liderin samimi ve yapıcı şekilde görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.



Birleşmiş Milletler adına arabulucuk yapan Amerikalı diplomat Jane Holl Lute’un sonuç odaklı müzakereleri mümkün kılacak referans şartlarını tamamlamak üzere yürüttüğü çalışmalara dikkat çekildi.



İki liderin bu çalışmaların sürdürülmesini kararlaştırdığı bildirildi.



Açıklamada iki liderin Birleşmiş milletler genel Kurulu toplantılarının ardından, BM Genel Sekreteri antonio Guterres’le, ileriki süreci planlamaya yönelik üçlü görüşmede bulunmaya hazır oldukları da ilan edildi.



Görüşmenin ardından konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Amerikalı diplomat Jane Holl Lute’un ay sonunda adaya geleceğini söyledi.



New York'ta Kıbrıs’ın garantörleri Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de yer alacağı gayrı resmi 5’li bir zirve yapılmasının da söz konusu olduğunu ifade etti.



Akıncı, Rum liderin doğalgaz konusunda ortak komite kurulması önerisini bir kez daha reddettiğini belirtti.



Bu durumda tüm tarafların kendi doğalgaz aramalarını ayrı ayrı sürdüreceğini söyledi.

