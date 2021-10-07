Akıncı'nın gözünden TB2: İstanbul kanatlarımın altında

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 18:05
BAYKAR Savunma, resmi Twitter hesabından Akıncı'nın çektiği TB2'nin İstanbul semalarındaki görüntülerini paylaştı.
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, paylaşımı alıntıladı.
Bayraktar, BAYKAR Savunma'nın "İstanbul kanatlarımın altında.." notuna "Önce kuş olduk, uçtuk semaya..." eklemesini yaptı.
❝ Önce kuş olduk, uçtuk semaya...❞— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 7, 2021
Bir eylül daha geçti... #tbt
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