Akıncı'nın gözünden TB2: İstanbul kanatlarımın altında

BAYKAR Savunma'nın sosyal medya hesabından AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2'nin görüntüsü paylaşıldı. Selçuk Bayraktar da İstanbul semalarında çekilen görüntüyü alıntıladı.

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 18:05

Akıncı'nın gözünden TB2: İstanbul kanatlarımın altında

BAYKAR Savunma, resmi Twitter hesabından Akıncı'nın çektiği TB2'nin semalarındaki görüntülerini paylaştı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, paylaşımı alıntıladı. 

Bayraktar, BAYKAR Savunma'nın " kanatlarımın altında.." notuna "Önce kuş olduk, uçtuk semaya..." eklemesini yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...