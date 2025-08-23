Akıntıya kapılan çocuk boğuldu: Şanlıurfa'da acı olay
Şanlıurfa’da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan 16 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Karatepe Mahallesi yakınlarında iddiaya göre, sulama kanalına düşen yabancı uyruklu Beşir Curuv (16) akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bölgeye giden ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda Curuv’un cansız bedenine ulaştı.
Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
