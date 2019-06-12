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Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı suç duyurusu üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında; Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde yer alan ''Devletin yargı organları asker ve emniyet teşkilatını alenen aşağlamak" suçlaması ile soruşturma başlattı.
Suçun işlendiği yerin İstanbul olması sebebiyle dosya, ''yetkisizlik'' kararı verilerek Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığı iki gün önce, "1 Haziran 2019'da Akit TV'de yayınlanan bir programda, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözler" ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.