Akit TV'de 10 Kasım 2015'te, ''Zulüm 1938'te son buldu'' başlıklı haberle ilgili sorumlu müdür Ali Özken'in, ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan aldığı beraat kararına Bakırköy ve Küçükçekmece Cumhuriyet savcılıklarınca itiraz edildi.



Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Akit TV'de 10 Kasım 2015'te yayımlanan ''Zulüm 1938'te son buldu'' başlıklı haberle ilgili sorumlu müdür Ali Özken'in "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan yargılandığı davada, "üzerine yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verdi.



Mahkeme, gerekçeli kararında, somut olayda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetimsel kararları, uygulamaya koyduğu devrim ve ilkelerine eleştirel yorumların dile getirildiği belirtilerek, bu yorumların subjektif görüşleri yansıttığı ve yayında ağır şekilde eleştirel ifadeler kullanıldığı vurgulandı.

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA"



Sorumlu müdür olan sanığın savunmasında, ifadelerin çarpıcı ve rahatsız edici olduğunu kabul ettiği belirten kararda, yerel ve yüksek mahkeme kararları ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi çerçevesinde alınan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında da vurgulandığı üzere beyanların eleştiri sınırında kalıp, düşünce açıklaması vasfında olduğu, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlatıldı.



Kararda, aksinin savunulmasının suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına geleceği değerlendirilerek, suça konu ifadelerin 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ile düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret veya sövgü olarak nitelendirilemeyeceği, ağır eleştiri kapsamında düşünce açıklaması niteliğinde olduğu kaydedildi.



Kararda, bu gerekçelerle mahkemenin sanığa isnat edilen suç yönünden beraatine karar verildiği belirtildi.



"ELEŞTİRİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AŞTI"



Mahkemenin gerekçeli kararını hazırlamasının ardından Bakırköy ve Küçükçekmece Cumhuriyet savcılıkları, sanığa verilen beraat kararına itiraz etti. Savcılıklar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak sanığa verilen beraat kararının kaldırılmasını talep etti.



Savcılıkların başvurularında, sanığın sorumlu müdürü olduğu Akit TV'deki programında Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle yapılan ve "Zulüm 1938'de son buldu" başlığıyla yayımlanan haberde, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret edildiğinin kabulünün gerektiği belirtildi.



Sanığın, Atatürk aleyhine kullandığı ifadelerin ağır eleştiri sınırlarını aşmak suretiyle hatırasına alenen hakaret suçunun unsurlarını taşıdığı, bu ifadenin ağır eleştiri, ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, tahkir ve tezyif edici nitelikte olduğu vurgulanan başvurularda, ifadelerin Atatürk'ün manevi şahsına, hatırasına alenen hakaret niteliği taşıdığının açık olduğu kaydedildi.



Savcılıklar eylemi nedeniyle cezalandırılması gereken sanık Ali Özken'in beraat etmesinin yasa ve usule aykırı olduğunu belirtti.



4.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Akit TV'de 10 Kasım 2015'te Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde ''Zulüm 1938'de son buldu'' başlığıyla yayımlanan haberle ilgili Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret işlendiğine ilişkin çok sayıda ihbar dilekçesinin savcılığa gönderildiği belirtilmişti.



Haber programı bir bütün olarak ele alındığında haber verme ve eleştiri sınırlarının aşıldığı bildirilen iddianamede, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret edildiğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.



İddianamede, sanık Ali Özken hakkında, ''Basın yoluyla Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

