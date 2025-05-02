Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yılın sonunda Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz

Erdoğan, "Bunu gerçekleştirebilirsek, ülkemiz ve Avrupa için çok daha yüksek miktarda gaz akışı sağlama imkanına kavuşmuş olacağız." dedi.

Enerji politikalarının hedefinde dışa bağımlılığın azaltılması olduğunu kaydeden Erdoğan, Türkmen gazı için Hazar üzerinden bir boru hattının gündemde olduğunu ifade etti.

Gabar'da günlük petrol üretiminin 81 bin varili geçtiğini söyleyen Erdoğan, "Hassasiyetle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çalışmalarımızda arzu edilen neticeyi aldığımızda bambaşka bir hikaye yazacağız." dedi.

Erdoğan, Akkuyu'nun tüm bileşenleriyle devreye alınmasının ardından Türkiye 'nin doğalgaz ithalatının yıllık 7 milyar metreküp azalacağını söyledi.

Önemli bir aşamanın geride kaldığını söyleyen Erdoğan, "Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp, Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye hem doğal kaynakları hem coğrafi konumu hem de hidro karbon rezervlerine yakınlığı itibariyle stratejik bir yere sahiptir. Arz ve tedarik güvenliğine önemli katkılar yapan bir ülkeyiz. Türkiye'nin enerji güvenliği tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir meseledir.

"ÇOK ÖNEMLİ ATILIMLAR YAPTIK"

Enerji politikalarımızı hep bu hakikatin ışığında geliştirdik. Türkiye'nin küresel enerjinin emniyetli merkezi haline getirmek için son dönemde çok önemli atılımlar yaptık.

"HEDEF DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK"

Milli enerji politikalarımızın hedefi bellidir. Enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak, Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerle bu alanda şeytanın bacağını kırdık. Şimdi bu başarıları yeni bir aşamaya taşıyoruz. Türkiye'yi doğalgaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz.

"YENİ İŞBİRLİKLERİNE İMZA ATACAĞIZ"

Bu yeni dönemde ülkemiz enerji sektöründe dünyanın dört bir yanında yeni işbirliklerine imza atacak, enerji güvenliğine eşsiz katkılar sağlayacaktır.

"GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM 81 BİN VARİLİ GEÇTİ"

İlk açıkladığımızda muhalefet partilerinin, 'Her seçim öncesi petrol buluyorlar' diyerek alay ettiği Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti.

Bugüne kadar Gabar'da toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti. 540 kilometre uzunluğunda yeni yollar inşa edildi.

Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz 2025 mart sonu itibariyla 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı. Hassasiyetle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çalışmalarımızda arzu edilen neticeyi aldığımızda bambaşka bir hikaye yazacağız.

"ÇANAKKALE VE SAKARYA'DA GÖREV BAŞLIYOR"

Enerji diplomasisi politikalarımızın önemli bir ayağını oluşturuyor. Üç lokasyonda sismik faaliyetlerimiz sürüyor. Çanakkale'de yüzer üretim platformumuz önümüzdeki yıl Sakarya sahasında göreve başlayacak.

Sakarya Gaz Sahası'nda 2026 yılı içinde Faz-1 ve Faz-2 toplamında yaklaşık 20 milyon metreküp günlük üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya'da günlük üretimin 40 milyon metreküpe yükseltmeyi amaçlıyoruz.

TÜRKMEN GAZI İÇİN BORU HATTI PLANI

Türkmenistan doğalgazında ilk akışı İran üzerinden başlattık. Şu ana kadar bu hattan 250 milyon metreküp üzerinde gaz temin edildi. Yıl sonuna kadar toplam 1,3 milyar metreküp doğalgaz akışı sağlamış olacağız.

İlk planımız anlaşmayı 5 yıl daha uzatmaktır, nihai hedefimiz ise Türkmen gazını Hazar geçişli boru hattıyla ülkemize getirmektir. Bunu gerçekleştirebilirsek, ülkemiz ve Avrupa için çok daha yüksek miktarda gaz akışı sağlama imkanına kavuşmuş olacağız.

AKKUYU'DAN İLK ELEKTRİK İÇİN GERİ SAYIM

Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor. İlk reaktörün türbin montajını bitirdik, şaftını da başarıyla döndürerek önemli bir aşamayı geride bıraktık. Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp, Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz.

Diğer reaktörlerin de tamamlanmasıyla birlikte 2028'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nın tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz.

Akkuyu Santrali tüm bileşenleriyle devreye girdiğinde doğalgaz ithalatımız yıllık 7 milyar metreküp azalacak. Bu da 2,5 milyar dolarlık bir tasarruf anlamına geliyor.