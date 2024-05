Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı: Kurulumu 4 ay sürdü

Akkuyu NGS’nin 2’nci güç ünitesinde türbin binası çatısının montajı tamamlandı.

KURULUMU 4 AY SÜRDÜ

Toplam ağırlığı 1142 ton olan ve 9 genişletilmiş kirişten oluşan türbin binasının çatısının kurulumu yaklaşık 4 ay sürdü. Her biri 95 ila 175 ton ağırlığında ve 61 metre uzunluğunda olan kirişler, özel olarak hazırlanmış iki kızak üzerinde eş zamanlı olarak birleştirilerek monte edildi. Kurulum için Liebherr LR 13000 paletli vinç kullanılırken, türbin binasındaki her bir kiriş on milimetre monte edildi.