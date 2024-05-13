Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı: Kurulumu 4 ay sürdü

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2’nci güç ünitesinde türbin binası çatısının montajı tamamlandı. Kurulum yaklaşık 4 ay sürdü. Bir sonraki aşamada turbo jeneratör ünitesinin ana tertibatları ve bileşenleri monte edilecek.

Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı: Kurulumu 4 ay sürdü

Akkuyu NGS’nin 2’nci güç ünitesinde türbin binası çatısının montajı tamamlandı.

KURULUMU 4 AY SÜRDÜ

Toplam ağırlığı 1142 ton olan ve 9 genişletilmiş kirişten oluşan türbin binasının çatısının kurulumu yaklaşık 4 ay sürdü. Her biri 95 ila 175 ton ağırlığında ve 61 metre uzunluğunda olan kirişler, özel olarak hazırlanmış iki kızak üzerinde eş zamanlı olarak birleştirilerek monte edildi. Kurulum için Liebherr LR 13000 paletli vinç kullanılırken, türbin binasındaki her bir kiriş on milimetre monte edildi.

Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı: Kurulumu 4 ay sürdü - 1

 “ELDE EDİLEN SONUÇLARDAN GURUR DUYUYORUZ”

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, “Bir türbin binasındaki çatı kirişlerinin kurulması, detaylara yüksek düzeyde dikkat ve kusursuz uygulama gerektiren karmaşık bir iştir. Sıkı programa ve zorlu hava koşullarına rağmen inşaat ekibi görevi başarıyla tamamladı. Elde edilen sonuçlardan gurur duyuyoruz ve her çalışanımıza gösterdikleri özen ve profesyonellik için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki aşamada turbo jeneratör ünitesinin ana tertibatlarını ve bileşenlerini monte etmeye başlayacağız” dedi.

Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı: Kurulumu 4 ay sürdü - 2

﻿Akkuyu NGS inşaat sahasındaki tüm çalışmalar, bağımsız denetim kuruluşları ve Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından denetleniyor.

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