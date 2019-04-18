Akkuyu NGS AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Rusya'da düzenlenen ATOMEXPO Fuarı'nda Türkiye'den gelen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dünya gazetesinden Ömer Türkdönmez'in haberine göre, santralin ilk reaktörünün 2023 yılına yetiştirileceğini belirten Zoteeva "Sizin cumhurbaşkanınız da, bizim devlet başkanımız da 2023 tarihini verdi ve biz onlarin talimatlarını yerine getirmekle yükümlüyüz. İnşaat çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

"MALZEMENİN YÜZDE 40'I TÜRKİYE'DEN"



Nükleer santral yatırımına yerli katkı konusuna da değinen Zoteeva “Öncelikli olarak elbette Türk yatırımcılarını tercih edeceğiz. Çünkü lojistik ve gümrük olarak birçok masraftan kurtuluyoruz bu şekilde. Örneğin inşaat aşamasında demirin büyük bir kısmını Türkiye'den satın alıyoruz. Ancak bazı nükleer yeterlilik gerektiren ürünleri Rusya'dan getiriyoruz. Materyallerin ortalama yüzde 40'ını Türkiye'den almayı düşünüyoruz. Çalışanların da yüzde 90'ı Türk olacak” diye konuştu.

"9'LUK DEPREME DAYANIKLI OLACAK"

Akkuyu'da yapılacak santrale benzer iki santrali şu an Rusya'da tamamladıklarını söyleyen Zoteeva, "Bu iki santral Fukuşima sonrası bütün güvenlik şartlarına uygun olarak inşa edildi. Akkuyu Santrali de 9 şiddetinde bir depreme dayanıklı olarak inşa ediliyor. Olası bir uçak kazası halinde bile santralde çatlak dahi oluşmayacak" ifadelerini kullandı.



"KOR TUTUCU KAP KULLANILACAK"



Akkuyu'da önceki nesillere göre daha fazla koruyucu önlem ve sistemlerin yer aldığını ifade eden Zoteeva "Kor tutucu dediğimiz ve bizim mühendislerimizin geliştirdiği yeni bir sistem var. Bunu çeşitli metallerin alaşımından yapılmış dev bir tas gibi düşünün. Herhangi bir erimiş uranyum kaçışı olursa o tasın içine girecek ve tas venüs çiçeği gibi kapanacak, uranyum orada hapsolacak. Bu nedenle toprağa ve suya sızma olmuyor, tamamen gömülmüş oluyor. O nedenle herhangi bir risk yok" diye konuştu.



"DÖRT GEMİYLE GELECEK"

Kor tutucunun dört gemiyle aynı anda taşınarak Türkiye'ye getirileceğini anlatan Zoteeva, "Kor tutucu kabı, yeni bir Rus teknolojisi, Fukuşima sonrası güvenlik tedbirlerinin en önemli unsuru. Eylül ayında bu kor tutucuyu reaktörün temeline monte etmeye başlayacağız. Türkiye'ye ilk reaktör de 2021'de taşınacak" dedi.