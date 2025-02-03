Akkuyu NGS'de yeni aşama: Birinci üniteyi soğutacak pompalama istasyonu devreye alınıyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci güç ünitesinde tüm sistem ve ekipmanların suyunu soğutması amacıyla inşa edilen pompalama istasyonunda devreye alma aşamasına geçildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'de ilk ünitedeki tüm sistem ve ekipmanların suyunu soğutması amacıyla hayata geçirilen kara hidroteknik yapıları da içeren Açık Deniz Hidroteknik Yapıları Projesi neticelendi.
Proje kapsamında, karada kurulan pompalama istasyonunda ana soğutma suyu üniteleri 21 metre derinliğe inşa edildi.
İstasyon bünyesindeki 6 bin 500 kilovatlık elektrik motorları da yerin 5 metre altına yerleştirildi.
Sel ve tsunami dahil her türlü dış etkene karşı güvenilir şekilde tasarlanan, yüksek teknolojiye sahip pompalama istasyonunda, çalıştırma ve ayarlama uzmanlarınca gerçekleştirilen devreye alma çalışmalarına başlandı.
Drenaj kanalı, sifon kuyuları, dağıtım odası, su alma ve boşaltma yapılarından oluşan komplekste büyük dört pompa yer alıyor.
Akdeniz'den saatte 260 bin metreküp su pompalayabilen istasyon, birinci güç ünitesinde reaktör dışındaki tüm sistem ve ekipmanların suyunu soğutabiliyor.
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