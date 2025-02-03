Akkuyu NGS'de yeni aşama: Birinci üniteyi soğutacak pompalama istasyonu devreye alınıyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'de ilk ünitedeki tüm sistem ve ekipmanların suyunu soğutması amacıyla hayata geçirilen kara hidroteknik yapıları da içeren Açık Deniz Hidroteknik Yapıları Projesi neticelendi.



Proje kapsamında, karada kurulan pompalama istasyonunda ana soğutma suyu üniteleri 21 metre derinliğe inşa edildi.



İstasyon bünyesindeki 6 bin 500 kilovatlık elektrik motorları da yerin 5 metre altına yerleştirildi.



Sel ve tsunami dahil her türlü dış etkene karşı güvenilir şekilde tasarlanan, yüksek teknolojiye sahip pompalama istasyonunda, çalıştırma ve ayarlama uzmanlarınca gerçekleştirilen devreye alma çalışmalarına başlandı.