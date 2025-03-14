Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde önemli gelişme: Motorlara ilk güç verildi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), birinci güç ünitesinin reaktör binasında dört ana sirkülasyon pompasının motorlarının aşamalı olarak çalıştırılarak rölantiye alındığını duyurdu.



Şirket, bu işlemle üniteyi devreye alma çalışmalarının bir aşamasının daha tamamlanmış olduğunu bildirdi.



TESTİN BAŞLANGICI İÇİN ÖNEMLİ BİR AŞAMA



Şirket tarafından yapılan açıklamada, pompaların hazır olmasını sağlayan uzmanların, tüm unsurlarının yoğunluğunu ve gücünü kontrol etmek için ilk devrenin tuzdan arındırılmış suyla doldurulacağı sirkülasyon yıkama ve hidrolik testin başlaması için gereken koşullardan birini yerine getirdiği belirtildi.