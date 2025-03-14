Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde önemli gelişme: Motorlara ilk güç verildi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde önemli bir aşama daha geçildi. Santralin reaktör binasında dört ana sirkülasyon pompasının motorları aşamalı olarak çalıştırılarak rölantiye alındı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), birinci güç ünitesinin reaktör binasında dört ana sirkülasyon pompasının motorlarının aşamalı olarak çalıştırılarak rölantiye alındığını duyurdu.
Şirket, bu işlemle üniteyi devreye alma çalışmalarının bir aşamasının daha tamamlanmış olduğunu bildirdi.
TESTİN BAŞLANGICI İÇİN ÖNEMLİ BİR AŞAMA
Şirket tarafından yapılan açıklamada, pompaların hazır olmasını sağlayan uzmanların, tüm unsurlarının yoğunluğunu ve gücünü kontrol etmek için ilk devrenin tuzdan arındırılmış suyla doldurulacağı sirkülasyon yıkama ve hidrolik testin başlaması için gereken koşullardan birini yerine getirdiği belirtildi.
Şirketten yapılan bilgilendirmede, şu ifadeler kullanıldı:
“Pompa motorlarının rölantiye alınması işlemi 10 kV güç kaynağının uygulanması ve elektrik motorunun nominal hızda çalıştırılmasından oluşuyor. Motorların rölantide çalıştırılması sırasında uzmanlar, rulmanların yağlanması ve soğutma sistemini, izleme, kontrol ve teknik teşhis sistemlerini kontrol etti.
Yapılan testler, ana parametrelerin test programına uygunluğunu doğruladı. Sonraki aşamada elektrik motorlarının imalat tesisi dokümantasyonu ve devreye alma programlarının gerekliliklerine uygun olarak çalıştırılması planlanıyor.
Reaktör tesisinin birinci devresinde, ana sirkülasyon borusunun her bir döngüsünde bir adet olmak üzere toplam dört adet ana sirkülasyon pompası bulunuyor.”
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