Akkuyu'da çalışan DAEŞ'li yakalandı

Mersin'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin sahte kimlik kullanarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı tespit edildi.

Akkuyu'da çalışan DAEŞ'li yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince terör örgütü 'in faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hakkında difüzyon bulunan yabancı uyruklu U.A'nın Gülnar ilçesi Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalıştığı ve yabancı uyruklu R.K. adına tanzim edilen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır." ifadesine yer verildi.

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