AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak yağış ve dolu bekleniyor

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış ve zaman zaman yerel dolu yağış bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İl genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı beklenmektedir." denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de AKOM'un uyarısını yayımlayarak olumsuz durumlarda ALO153 Çözüm Merkezi ile iletişime geçilmesini istedi.

METEORLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Edirne, Tekirdağ, Yalova ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı