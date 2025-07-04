AKOM uyardı, İstanbul'da yaşayanlar dikkat: 5-9 Temmuz'da etkili olacak

AKOM sıcak hava dalgası nedeniyle İstanbulluları uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, geçen haftayı poyraz rüzgarının da etkisiyle mevsim normallerinde geçiren İstanbul'da yarın itibarıyla sıcaklıkların yeniden artacağı kaydedildi.

"5-9 TEMMUZ'DA ETKİLİ OLACAK"

Nem oranındaki yükseliş nedeniyle özellikle gece saatlerinde uyku konforunun azalabileceğine işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"5-9 Temmuz tarihleri arasına güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir."