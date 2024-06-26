AKOM'dan başta İstanbul olmak üzere yurt geneline uyarı! Bu saatler arasında risk artıyor

Hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, sıcak ve rüzgarlı hava şartları nedeniyle başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde ‘orman yangını’ riski bulunduğunu açıkladı.

AKOM'dan başta İstanbul olmak üzere yurt geneline uyarı! Bu saatler arasında risk artıyor

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı verilerine göre, hafta boyunca ’da çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması, sıcaklıkların nem İle birlikte 28 derecenin üzerinde değerlere yükselmesi bekleniyor.

” UYARISI

AKOM ayrıca, sıcak ve rüzgarlı hava nedeniyle orman yangını çıkma ihtimalinin, başta İstanbul olmak üzere, yurt genelinde riskli seviyelerde seyrettiğini açıkladı. İstanbullulara da güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında, zararlı etkilerden korunmak adına kapalı alanlarda kalınması tavsiyesinde bulunuldu.

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