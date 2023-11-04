AKOM'dan İstanbul'a fırtına ve dolu yağışı uyarısı

Lodosun etkili olduğu İstanbul'da akşam saatlerinde yağış ve fırtına bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada ani sıcaklık düşüşü nedeniyle gerçekleşebilecek dolu yağışına karşı uyarı da yer aldı.

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına ve ilerleyen saatlerde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yağış ile birlikte hızla (6-10 derece) düşeceği beklenirken yağış anında şimşek, yıldırım ve lokal dolu hadiselerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.