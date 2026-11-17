AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ana gündem maddesi fon soruşturması oldu. Toplantıda Meclis çalışmaları, bütçe görüşmeleri ve Türk dünyasına yönelik projeler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmalarına ilişkin kurmaylarına yeni talimatlar verdi.

YENİ SPK KANUNU'NUN YIL SONUNA YETİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantıda Meclis çalışmaları hakkında bir sunum yaptı.

Bütçe görüşmelerinde bugüne kadar yaşanan gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda Güler, üzerinde çalışılan Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) teklifine ilişkin bilgi verdi.

MYK üyeleri hazırlanan düzenlemeyle ilgili bazı önerilerde bulundu. AK Parti söz konusu kanun tekliflerini yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Kulislerde, SPK kanun teklifinin 25 maddeden oluşmasının beklendiği konuşuluyor. Düzenlemeyle piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara verilen hapis ve idari para cezalarının ağırlaştırılması planlanıyor. Uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi ve denetim zafiyetlerinin ortadan kaldırılması için de yeni önlemler üzerinde çalışılıyor. Teklifte şeffaflık ve denetlenebilirliğin ön planda tutulması hedefleniyor.

“YILBAŞINA KADAR BU SÜRECİ TAMAMLAYALIM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ve iç siyasetteki gündem maddeleriyle ilgili kurmaylarına çeşitli görevler verdi.

Toplantının ana gündem maddesi fon soruşturmaları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına yeni talimatlar vererek "Yılbaşına kadar bu süreci tamamlayalım. Önümüze bakalım." dedi.

TÜRK DEVLETLERİ İÇİN ORTAK KALKINMA BANKASI ÖNERİSİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da toplantıda yaklaşık 45 dakika süren bir sunum yaptı.

Zorlu'nun gündeminde Türk dünyasına yönelik projeler vardı.

Sunumda, Türk devletleri arasında kurulması planlanan ortak kalkınma bankası projesi ele alındı. Mevcut yatırım fonundan farklı bir yapıda olması düşünülen bankanın, Türkiye'nin dönem başkanlığında diğer ülkelere teklif edilmesi planlanıyor.

Bankanın kurulması durumunda uluslararası alanda daha yüksek kredibiliteye sahip bir yapıya ulaşılması öngörülüyor. Böylece başta Orta Koridor ve Kalkınma Yolu olmak üzere çeşitli projelerde iş insanlarına yeni kredi ve destek imkânları sunulması amaçlanıyor.

Zorlu, sunumunda Türk dünyasının bir cazibe merkezi haline geldiğine de dikkat çekti. Özellikle ABD ve Rusya'nın son dönemde Türk Devletleri Teşkilatına yönelik ilgisinin arttığı belirtildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ORTAK KONTUAR HAZIRLIĞI

Türk devletleri arasında havalimanlarında ortak kontuar oluşturulması projesi de toplantının gündemindeydi.

Kürşad Zorlu, Türkiye'nin dönem başkanlığında hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmanın son durumunu anlattı.

İstanbul Havalimanı'nda projeye ilişkin hazırlıklar sürerken, kullanılacak panoların hazırlandığı öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlarının bu noktadan geçiş yapabilmesi hedefleniyor.