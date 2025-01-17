Akpolat'ın ifadesi: Suçlamalar ciddi ne yanıt verdi?

"Suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" soruşturması kapsamında dört gündür gözaltında tutulan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a, savcılık ifadesinde, gözaltındaki iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve belediyenin iştiraki BELTAŞ ile ilgili sorular yönetildi.

Akpolat, Aktaş'la ilgili soruya, "Kendisini belediyemize taşeronluk yapması nedeniyle biliyorum. Kişisel ticari ilişkim yoktur. Yüz yüze görüşmem olmamıştır. Aziz İhsan Aktaş'a ait diğer firmaları bilmem" yanıtı verdi.



Akpolat, Beşiktaş Belediyesi'nin iştiraki olan BELTAŞ A.Ş.' ye ait Ortaköy ve Rumeli Hisarı'nda bulunan taşınmazların satımına ne zaman ve kim tarafından karar verildiğiyle ilgili soruya da, "Şeffaf yönetim anlayışı gereğince ihaleye çıkma kararı almıştır. Yönetim kurulu kararında satışın yasal mevzuata uygun olması belirtilmiştir" cevabı verdi.



Akpolat'a, "Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu şirketlerin, 2020 yılından itibaren Beşiktaş Belediyesi'nden 18 ihale alması ve bu ihalelerin çoğunun pazarlıkla yapılması" da soruldu. Akpolat, bu soruya, "Adı geçen firmaları tanımıyorum. Kaç tane ihale aldıklarını bilmem. İhale süreci belediyemizin ilgili birimleri tarafından takip edilir. Toplantılarda neticelenen ihaleler hakkında konuşulur ancak firma sahipleri yahut ihale süreci anlatılmaz." yanıtı verdi.

SUÇLAMALAR NELER?

- 18.07.2024 tarihinde yapılacak emlak satış ihalesi ihale için 5 ay öncesine ait değerleme raporunun kullanılması

- Beltaş'ın aldığı değerleme raporunda taşınmazın değerlerinin 269 milyon 620 bin TL, 4 milyon 334 bin dolar, 4 milyon Euro belirtilmesine rağmen, Türk Lirası olarak belirlenen değer ile döviz cinsinden yapılan değerleme arasındaki tutarsızlık

- 08.01.2025 tarihli rapora göre; satım tarihi 26.07.2024 tarihinde taşınmazın mevcut haliyle değeri 580.825.932 TL, rapor tarihinde ise mevcut halinin değeri 651.291.198 TL olması

- Adına kayıtlı Emza Akaryakıt adına kayıtlı ve kasko değeri 2 milyon 259 bins lira olan aracın 10.06.2024 tarihinde 5 milyon 500 bin TL bedelle satışı

- Adına kayıtlı Emza Akaryakıt isimli firma adına kayıtlı ve kasko değeri 6 milyon 871 bin TL aracın 9.500.000 TL bedelle satışı

Akpolat, genel olarak belediye ihaleleri ve şirketine ait araçların satışı konuszunda doğrudan sorumlu olmadığını belirterek kendisini savundu.

"Beşiktaş Belediyesi'nin yapmış olduğu ihale ve taşınmaz satışlarından maddi menfaat elde ettiniz mi?" sorusuna "Belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Yetkilerimin çoğunluğunu yetki devriyle mesai arkadaşlarıma devrettim. Dolayısıyla ihalelerde yapılan işlemleri benim bilmem mümkün değildir" cevabı veren Akpolat, tutuklanmasına da itiraz etti.



NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklanmıştı.

Hakimlik, 8 zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.