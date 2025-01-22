Akraba ailelerin silahlı kavgası: Biri ağır iki yaralı

Mardin’de aileler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.



Olay, gece saatlerinde Midyat ilçesi Ortaçarşı Mahallesi’nde meydana geldi.



Akraba iki ailenin çocukları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.