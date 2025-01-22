Akraba ailelerin silahlı kavgası: Biri ağır iki yaralı

Mardin’de iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Akraba ailelerin silahlı kavgası: Biri ağır iki yaralı

’de aileler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Midyat ilçesi Ortaçarşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Akraba iki ailenin çocukları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Akraba ailelerin silahlı kavgası: Biri ağır iki yaralı - 1

Kavgada Ömer Ş. (26) ile Mehmet Emin T. (21) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Emin T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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