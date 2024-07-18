Akraba kavgası Küçükçekmece'yi karıştırdı: 21 gözaltı

Küçükçekmece'de akraba iki grup arasında çıkan 17 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 21 şüpheli gözaltına alındı.

Akraba kavgası Küçükçekmece'yi karıştırdı: 21 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 16 Temmuz'da Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'ndeki kıraathane önünde karşılaşan akraba iki grup arasında kız meselesinden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü ve 17 kişinin yaralandığı olaya ilişkin çalışma yaptı.

İki grubun daha önce husumetli olduğunu, o gün görüşmek için bir araya geldiğini belirleyen polis ekipleri, güvenlik kameralarını da inceleyerek olaya karıştığı tespit edilen 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

17 KİŞİ YARALANDI

Olayda kullanılan 3 tabanca da ele geçirilirken, 3 kişinin silahla 17 kişinin ise kesici, delici, sopa gibi cisimlerle yaralandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün hastanede tedavileri sürerken, 18'i adliyeye sevk edildi.

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