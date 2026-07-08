Akraba kavgasında 14 yaşındaki çocuk öldü
08.07.2026 04:13
Trabzon'da akrabalar arasında çıkan kavgada silahla vurularak ağır yaralanan E.E. isimli çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.
Trabzon'un Düzköy ilçesinde dün çıkan akraba kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.
İlçeye bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde Paşa G. ile akrabası E.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, Paşa G., silahla akrabaları E.G, F.E. ve E.E.'yi yaraladı.
Sağlık ekipleri E.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar F.E. ile E.E. ise olay yerindeki müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
14 yaşındaki E.E. tedavi gördüğü hastanende verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı Paşa G. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.