Akrabalar arasında kavga: 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde akrabalar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi tabancayla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Akrabalar arasında kavga: 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Zincidere Mahallesi Gül Sokak'ta meydana gelen olayda akrabalar arasında iddiaya göre alacak verecek yüzünden kavga çıktı.

Kavgada tabanca da kullanılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kavgada 1 kişi tabanca ile 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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