Akrabalar arasında miras tartışması: Anne ile 2 kızını dövdüler

Adana'da miras nedeniyle çıkan tartışmada Kezban A. ile kızları Elif A. ve Songül A., akrabaları baba ve 2 oğlu tarafından darbedildi.

Akrabalar arasında miras tartışması: Anne ile 2 kızını dövdüler

'nın Yüreğir ilçesinde Mehmet A. ile oğulları Hüseyin A. ve Oğuzhan A., yengesi Kezban A. ile miras meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A. ve oğulları, Kezban A.'ya saldırdı.Kadının kızları, anneleri kurtarmak isteyince büyüdü.

Mehmet A. ve oğulları, Kezban A. ile 2 kızını darbetti. O anlar ise Kezban A.'nın diğer kızı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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