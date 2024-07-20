Akrabalar arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü, 1 kişi de yaralandı.

Akrabalar arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Öbektaş köyü yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Müslüm Ç. ve Sadık Ç. ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabaları Sadık Ç. ve Hüseyin Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından Sadık Ç. üzerinde bulunan silahla ateş ederek amcası Hüseyin Ç. ve kuzeni Sadık Ç.'yi vurdu. Sadık Ç. ve Müslüm Ç. daha sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Ç. (39) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sadık Ç. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheliler Sadık Ç. ve Müslüm Ç. jandarma ekiplerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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