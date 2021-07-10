Akrabaları şikayetini geri çektirdi: Kocası tarafından öldürüldü

İstanbul Maltepe'de kıskançlık nedeniyle tartıştığı 9 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Ümit Filiz (35) polis tarafından yakalandı.

42 yaşındaki Deniz Filiz'in eşini birkaç kez polise şikayet ettiği, ancak araya giren aile üyelerinin iknası sonucu her seferinde şikayetini geri çektiği belirlendi. Çiftin 8 yaşında bir çocukları olduğu öğrenildi.



Olay Maltepe, İdealtepe Mahallesi'nde dün gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Sigortacılık yaptığı öğrenilen Ümit Filiz, iddialara göre sarhoş bir şekilde eve geldi. Evde eşi Deniz Filiz'le yine kavga etmeye başladı.

Kavga sırasında mutfaktan bıçak alan Ümit Filiz, eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.



Saldırgan olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yere düşen Deniz Filiz olay yerinde hayatını kaybetti.

OTOMOBİLİYLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI



Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek eşini öldüren Ümit Filiz'in kendi otomobiliyle kaçtığını tespit etti.

Bunun üzerine başlatılan takipte kayıp otomobilin izi Kavacık'ta bulundu. Polis ekipleri kısa sürede otomobili durdurarak Ümit Filiz'i gözaltına aldı.



Ümit Filiz'in olayda kullandığı bıçağı araçtan attığı tespit edildi. Filiz'in gösterdiği yerde yapılan aramada olayla kullanılan bıçak da bulundu.



Poliste işlemleri tamamlanan Ümit Filiz adliyeye sevk edildi.