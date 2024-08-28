Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: İki kardeş hayatını kaybetti

Erzurum'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaşamını yitirdi.

Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: İki kardeş hayatını kaybetti
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'un Hınıs ilçesi Ketenci Mahallesi'nde Ergün (37) ve Engin Bülbül (38) kardeşler ile akrabaları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, silahla vurulan iki kardeş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, iki kardeşin de olay yerine yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, şüpheli olduğu değerlendirilen firari H.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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