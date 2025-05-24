Akrabaların kavgası çatışmaya dönüştü: Bir ölü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabaha karşı 03.00 sıralarında Ergani ilçesinde yaşandı.

H.G. yanındaki H.A.Y. ve S.E. ile birlikte Ergani'ye gelerek, henüz tespit edilemeyen bir nedenle akrabasının evine silahla ateş etti.

Evden de karşılık verilince çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada bir kişi yaralandı. Yaralanan H.A.Y. (18) kaldırıldığı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis operasyonuyla, A.G., M.G., A.G., M.R.G., amca oğulları H.G., ve arkadaşı S.E. gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak bir pompalı tüfek ve iki tabanca ele geçirildi.

Saldırıya uğrayan evde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, olay ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.