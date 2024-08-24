Akrabaların kavgası kanlı bitti

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir şahıs, tartıştığı akrabasını tüfekle bacağından vurarak yaraladı.

Akrabaların kavgası kanlı bitti

’de akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi üzerinde bir iş yerinde meydana gelen olayda iddiaya göre akraba olan M.Ö. ve K.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö. yanında bulunan tüfekle M.Ö.’ye ateş etti. M.Ö. bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, K.Ö. de polis ekipleri tarafından yakalanarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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