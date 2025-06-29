Akrabaların kız kaçırma kavgası: Bir kişi öldürüldü

Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Yasemin Budak’ın başına isabet etti.

Diyarbakır'da kız kaçırma kavgasında bir kişi öldürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Budak, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Budak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yasemin Budak'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahallede defnedildi.

Olaya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.