Akrabaların silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde akrabalar arasında silahlı arazi kavgası çıktı. Kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Akrabaların silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

’da akrabaların silahlı arazi kavgasında 1 kişi öldü.

Olay, Osmancık’a bağlı Öbektaş köyünde, saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Müslüm Ç. ve Sadık Ç. ile husumetli olduğu belirtilen amcası Hüseyin Çiçek ve diğer amcasının oğlu S.Ç. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sadık Ç, tabancayla ateş edip Hüseyin Çiçek ve S.Ç’yi vurduktan sonra, Müslüm Ç. ile olay yerinden kaçtı.

Akrabaların silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - 1

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Hüseyin Çiçek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı S.Ç. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Şüpheliler Sadık Ç. ve Müslüm Ç., kısa süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

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