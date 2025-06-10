Akrabaların silahlı kavgası: Biri ağır altı yaralı var

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır altı kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mehmet A, Ebubekir A, Vasfi A, Muzaffer A. ve Musa A. ile yoldan geçen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.