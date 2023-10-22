Akrabaların silahlı sopalı yevmiye kavgası: 9 yaralı

Mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, tarafların ayrılmaması üzerine olay yerine Çevik Kuvvet ekibi gönderildi.

Resmi ve sivil olmak üzere yaklaşık 50 polisin müdahale ettiği kavga güçlükle önlenebilirken kavgada taş, sopa ve darp sonucu 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesiyle tedavi edilirken, kavgada silahla rastgele ateş açan 2 kişi kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme ve araştırma yaptığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.