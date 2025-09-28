Akrabaların sopalı ve silahlı kavgasında 6 gözaltı

Dağpınar beldesinde dün 5 kişinin yaralandığı akrabalar arasındaki kavgaya karışanların yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.



Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, B.E., K.C.T., M.E., A.E., B.E. ve E.K. yakalanarak gözaltına alındı.



Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı beldede, şüphelilerin sorgusu sürüyor.



Silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 5 kişinin ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.