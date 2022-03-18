Akrabaların 'sosyal medya' kavgasında kan aktı: 4 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden tartışan akraba iki grup arasında sokak ortasında çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavga çıktı.



Olay, saat 21.30 sıralarında Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre, akraba olan iki grup, sosyal medya üzerinden tartışıp, birbirlerine hakaret etti. Bunun üzerine Erhan K. ve beraberindeki kişiler, Erkan K., Feshi K. ve Necmettin K.'nın yaşadığı eve gelerek tartışmaya başladı.



Kısa sürede büyüyüp sokağa taşan tartışma, taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İki taraftan da yaklaşık 40 kişinin karıştığı olayda Erkan K., Feshi K. ve Necmettin K. vücutlarının çeşitli yerlerinden, Erhan K. ise karın bölgesinden bıçakla yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekerken, yaralılar ise sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralılardan Erhan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.