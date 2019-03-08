İstanbul Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan ile olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartıldı.



Çelik yelek giydirilen Şinasi Gürkan ile 4 kişi zırhlı araca bindirilerek Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Gürkan ve 4 kişi savcıya ifade verdi.



Cumhuriyet savcısı, Şinasi Gürkan’ı tutuklama talebiyle, kardeşi olan şüpheliyi ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti.



3 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. Şüpheli Şinasi Gürkan’ın savcılık ifadesinde cinayetleri işlediğini kabul ettiği, başka bir şey söylemediği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Şinasi Gürkan, iki gün önce Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde birlikte yaşadığı oğulları Gökmen (16) ve Göksel Gürkan'ı (22) tabancayla ateş edip öldürmüştü.



Daha sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki evine giderek kardeşi Mühendis Gürkan'ı (45) öldüren Gürkan, ardından Başakşehir'de araç içinde buluştuğu eski bacanağı Alihan Tiz (55) ve yanındaki oğlu Erdal Tiz'i (33) tabancayla vurmuş, Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, babası ağır yaralanmıştı.



Gözaltına alınan şüpheli Şinasi Gürkan emniyetteki ifadesinde "Ailemle aramda miras davası husumetim var. Cinayetleri bu sebepten işledim" şeklinde itirafta bulunmuştu.